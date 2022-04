VIDE GRENIER ET FETE DU VILLAGE Neufmaisons Neufmaisons Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Neufmaisons

2022-05-22 08:30:00 08:30:00 – 2022-05-22 18:00:00 18:00:00

2022-05-22 08:30:00 08:30:00 – 2022-05-22 18:00:00 18:00:00

Neufmaisons Meurthe-et-Moselle Neufmaisons Venez profiter de la bonne ambiance et des bonnes offerts au vide-greniers et à la fête du village de Neufmaisons. Buffet et buvette sur place bien sûr ! Informations et inscription auprès de l’Association Neufmaison pour tous au 06 22 73 12 63. +33 6 22 73 12 63 Neufmaisons

