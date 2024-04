Vide Grenier et concours de petits palets à Luché Thouarsais Base de Loisirs Adillons Nature Luché-Thouarsais, dimanche 14 avril 2024.

Vide Grenier et concours de petits palets à Luché Thouarsais Base de Loisirs Adillons Nature Luché-Thouarsais Deux-Sèvres

Offrez une deuxième vie à vos objets jeux de société, jouets, livres, vêtements, CD, DVD, consoles et jeux, article de puériculture… Un concours de petits palets est également organisé pour cette journée festive (emporter sa planche et ses palets)

Buvette sur place et restauration sur place.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 08:00:00

fin : 2024-04-14 18:00:00

Base de Loisirs Adillons Nature 17 Rue du Village

Luché-Thouarsais 79330 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

