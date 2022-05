Vide-grenier et brocante Saint-Romans-lès-Melle Saint-Romans-lès-Melle Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Saint-Romans-lès-Melle

Vide-grenier et brocante Saint-Romans-lès-Melle, 12 juin 2022, Saint-Romans-lès-Melle. Vide-grenier et brocante Saint-Romans-lès-Melle

2022-06-12 – 2022-06-12

Saint-Romans-lès-Melle Deux-Sèvres Saint-Romans-lès-Melle EUR Vide-grenier et brocante Les 12 juin place du temple à Saint-Romans-lès-Melle Défilé de Solex à 10h

Exposition de voitures anciennes

Exposition de peintures, mosaïques, broderie

Tombola : tirage à 16h30 1€ le mètre (min 5m) et 1€ le mètre supplémentaire. Buvette et restauration sur place Renseignements et confirmation : 06 87 17 54 31 – 07 84 35 89 60 Vide-grenier et brocante Les 12 juin place du temple à Saint-Romans-lès-Melle Défilé de Solex à 10h

Exposition de voitures anciennes

Exposition de peintures, mosaïques, broderie

Tombola : tirage à 16h30 Renseignements et confirmation : 06 87 17 54 31 – 07 84 35 89 60 Vide-grenier et brocante Les 12 juin place du temple à Saint-Romans-lès-Melle Défilé de Solex à 10h

Exposition de voitures anciennes

Exposition de peintures, mosaïques, broderie

Tombola : tirage à 16h30 1€ le mètre (min 5m) et 1€ le mètre supplémentaire. Buvette et restauration sur place Renseignements et confirmation : 06 87 17 54 31 – 07 84 35 89 60 pixabay

Saint-Romans-lès-Melle

dernière mise à jour : 2022-04-30 par OT Pays Mellois

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Saint-Romans-lès-Melle Autres Lieu Saint-Romans-lès-Melle Adresse Ville Saint-Romans-lès-Melle lieuville Saint-Romans-lès-Melle Departement Deux-Sèvres

Vide-grenier et brocante Saint-Romans-lès-Melle 2022-06-12 was last modified: by Vide-grenier et brocante Saint-Romans-lès-Melle Saint-Romans-lès-Melle 12 juin 2022 Deux-Sèvres Saint-Romans-lès-Melle

Saint-Romans-lès-Melle Deux-Sèvres