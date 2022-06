VIDE-GRENIER ET BROCANTE Nantillois Nantillois Catégories d’évènement: 55270

Nantillois

VIDE-GRENIER ET BROCANTE Nantillois, 3 juillet 2022, Nantillois. VIDE-GRENIER ET BROCANTE Nantillois

2022-07-03 – 2022-07-03

Nantillois 55270 Nantillois 7ème Brocante/ Vide Grenier « Les Vieux Tracteurs » Buvette et petite restauration sur place Emplacement et entrée gratuits Inscriptions et renseignements par téléphone. +33 3 29 85 12 79 Nantillois

dernière mise à jour : 2022-06-01 par

Détails Catégories d’évènement: 55270, Nantillois Autres Lieu Nantillois Adresse Ville Nantillois lieuville Nantillois Departement 55270

Nantillois Nantillois 55270 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantillois/

VIDE-GRENIER ET BROCANTE Nantillois 2022-07-03 was last modified: by VIDE-GRENIER ET BROCANTE Nantillois Nantillois 3 juillet 2022 55270 Nantillois

Nantillois 55270