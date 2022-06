Vide grenier et bourse aux plantes Kaltenhouse Kaltenhouse, 12 juin 2022, Kaltenhouse.

Vide grenier et bourse aux plantes Kaltenhouse Kaltenhouse

2022-06-12 – 2022-06-12

Kaltenhouse 67240

EUR Vous voulez vendre ou faire des affaires, profitez du 15ème Marché aux Puces de notre Association Deci Delà à KALTENHOUSE associé, cette année, avec notre 3ème Bourse aux Plantes, le même jour et au même endroit, à savoir le parc de loisir de Kaltenhouse et les rues du lotissement adjacent. Une ambiance champêtre, convivial et familial.

Notre Association est une association d’entraide. L’ensemble des bénéfices de notre manifestation est destiné à diverses causes sociales et locales.

+33 6 36 82 05 96

Kaltenhouse

