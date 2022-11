Vide Grenier et bourse aus jouets Sainte-Gemme-Martaillac Sainte-Gemme-Martaillac Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Vide Grenier et bourse aus jouets

Sainte-Gemme-Martaillac, 4 décembre 2022

2022-12-04 08:00:00 – 2022-12-04 17:00:00 Sainte-Gemme-Martaillac

Lot-et-Garonne Sainte-Gemme-Martaillac Vide grenier et bourse aux jouets

Stand intérieur : 5€

Stand extérieur : 1€

Buvette, restauration sur place : garbure, salade/fromage, dessert à 13€

Rens. et réservations : 06 75 45 81 30

Rens. et réservations : 06 75 45 81 30

Organisé par le comité des fêtes de Sainte-Gemme Martaillac

