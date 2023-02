Vide grenier et BB puces Lagadennou Roscoff Catégories d’Évènement: Finistère

Roscoff

Vide grenier et BB puces Lagadennou, 26 mars 2023, Roscoff . Vide grenier et BB puces 135 Rue de la Baie Lagadennou Salle Polyvalente Roscoff Finistere Lagadennou 135 Rue de la Baie

2023-03-26 – 2023-03-26

Lagadennou 135 Rue de la Baie

Roscoff

Finistere Vide grenier au profit du Comité de Jumelage Roscoff – Praz sur Arly.

Pour les exposants, merci de contacter les responsables par téléphone, par mail. mjroskopraz@gmail.com +33 7 69 05 28 14 Lagadennou 135 Rue de la Baie Roscoff

dernière mise à jour : 2023-02-22 par

Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Roscoff Autres Lieu Roscoff Salle Polyvalente Adresse Roscoff Finistere Lagadennou 135 Rue de la Baie Ville Roscoff lieuville Lagadennou 135 Rue de la Baie Roscoff Departement Finistere

Roscoff Salle Polyvalente Roscoff Finistere https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roscoff /

Vide grenier et BB puces Lagadennou 2023-03-26 was last modified: by Vide grenier et BB puces Lagadennou Roscoff Salle Polyvalente 26 mars 2023 135 Rue de la Baie Lagadennou Salle Polyvalente Roscoff Finistere finistère Lagadennou Roscoff

Roscoff Finistere