Vide grenier et Apéro concert Gonfreville, samedi 29 juin 2024.

Vide grenier et Apéro concert Gonfreville Manche

Il s’agit du 2e vide grenier organisé dans la commune de Gonfreville, et il sera suivi du traditionnel apéro concert avec le groupe évasion.

Cette journée a pour but , de dynamiser la commune et faire plaisir aux habitants en se retrouvant dans une ambiance agréable et festive.

Nous vous vous attendons nombreux.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-29 20:00:00

fin : 2024-06-29

bourg

Gonfreville 50190 Manche Normandie montigny.kevin17@gmail.com

