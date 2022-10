Vide-grenier et animations du Tiers-lieu des Forges Tarbes Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrnes

29 avenue des Forges TARBES Zone d'activités des Forges

2023-02-12 – 2023-02-12

Hautes-Pyrnes Comme tous les 2èmes dimanches de chaque mois, entrez dans le Tiers-lieu des Forges et venez participez aux animations dans la convivialité, l’échange et le partage ! Au programme du jour :

– Vide grenier

– Musique avec l’ Ecole Tarbaise de Musique & Traditions de 10h à 12h et de 14h à 16h (violon, cornemuse, percussions etc…)

– Chanson françaises et anglaises avec Aurélien à la guitare électrique accompagné de Marc l’après-midi

– Démonstration atelier peinture acrylique l’après-midi tierslieudesforges65@gmail.com +33 6 69 74 19 53 https://www.facebook.com/Tierslieu2Tarbes TARBES 29 avenue des Forges Tarbes

