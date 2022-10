Vide-grenier et animations du Tiers-lieu des Forges

Vide-grenier et animations du Tiers-lieu des Forges



2022-11-13 – 2022-11-13 Comme tous les 2èmes dimanches de chaque mois, entrez dans le Tiers-lieu des Forges et venez participez aux animations dans la convivialité, l’échange et le partage ! Au programme du jour :

– Vide grenier

– Musique avec l’ Ecole Tarbaise de Musique & Traditions de 10h à 12h et de 14h à 16h (violon, cornemuse, percussions etc…)

– Chanson françaises et anglaises avec Aurélien à la guitare électrique accompagné de Marc l’après-midi

– Démonstration atelier peinture acrylique l’après-midi dernière mise à jour : 2022-10-17 par

