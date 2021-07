Amancey Amancey Amancey, Doubs Vide grenier et animations Amancey Amancey Catégories d’évènement: Amancey

Doubs

Vide grenier et animations Amancey, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Amancey. Vide grenier et animations 2021-07-14 07:00:00 – 2021-07-14 20:00:00

Amancey Doubs Amancey EUR 0 De 7h à 18h – 8 euros les 4m².

4m² minimum.

inscriptions obligatoires avant le 10 juillet 2021. Concours de pétanque en parallèle du vide-grenier. Buvette restauration sucrée, salée et concert à partir de 17h. Entrée gratuite. +33 3 81 86 56 37 https://www.famillesrurales.org/plateau_amancey/ De 7h à 18h – 8 euros les 4m².

4m² minimum.

inscriptions obligatoires avant le 10 juillet 2021. Concours de pétanque en parallèle du vide-grenier. Buvette restauration sucrée, salée et concert à partir de 17h. Entrée gratuite. dernière mise à jour : 2021-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Amancey, Doubs Étiquettes évènement : Autres Lieu Amancey Adresse Ville Amancey lieuville 47.04296#6.07083