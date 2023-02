Vide grenier Espace Gemme Sanguinet Catégories d’Évènement: Landes

Sanguinet

Vide grenier Espace Gemme, 28 mai 2023, Sanguinet . Vide grenier 242 avenue du Born Espace Gemme Sanguinet Landes Espace Gemme 242 avenue du Born

2023-05-28 09:00:00 – 2023-06-17 17:30:00

Espace Gemme 242 avenue du Born

Sanguinet

Landes EUR 4 5 Réservations uniquement à l’intérieur (tables et chaises fournies) à compter du 8 mai 2023. Placement à l’extérieur par ordre d’arrivée (à partir de 6h 30 pour les exposants)

BODEGA et crêpes sur place Réservations uniquement à l’intérieur (tables et chaises fournies) à compter du 8 mai 2023. Placement à l’extérieur par ordre d’arrivée (à partir de 6h 30 pour les exposants)

BODEGA et crêpes sur place +33 6 95 52 33 13 ROLLER CLUB DE SANGUINET @Px here

Espace Gemme 242 avenue du Born Sanguinet

dernière mise à jour : 2023-02-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Landes, Sanguinet Autres Lieu Sanguinet Adresse Sanguinet Landes Espace Gemme 242 avenue du Born Ville Sanguinet lieuville Espace Gemme 242 avenue du Born Sanguinet Departement Landes

Sanguinet Sanguinet Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sanguinet/

Vide grenier Espace Gemme 2023-05-28 was last modified: by Vide grenier Espace Gemme Sanguinet 28 mai 2023 242 avenue du Born Espace Gemme Sanguinet Landes Espace Gemme Sanguinet Landes

Sanguinet Landes