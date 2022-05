Vide Grenier Escala Escala Catégories d’évènement: Escala

Escala Hautes-Pyrénées Escala Vide grenier par le comité des fêtes d’Escala. Vous trouverez sur place de quoi vous restaurer et vous désaltérer tout au long de la journée. Pâtisseries faites maison.

Vous serez accueillis et placés par les membres du comité des fêtes. Arrivée à partir de 6h30. Inscription auprès de Franck Montoro, président du comité des fêtes 06 87 59 49 92. +33 6 87 59 49 92 ESCALA 2, Rue Des Sapins Escala

