Nantes

SQUARE WASHINGTON – BOULEVARD DES AMERICAINS, le dimanche 22 mai à 08:00

EXPOSANTS : INSTALLATION POSSIBLE DES 6H30 EMPLACEMENTS : 110 PROCHE TRAMWAY – LIGNE 3 – ARRET “ALEXANDRE VINCENT – SAINTE THERESE”

13 EUROS LE STAND DE 10m2 (5×2)

VIDE-GRENIER ECOLE SAINTE AGNES – DIMANCHE 22 MAI – SQUARE WASHINGTON – BD DES AMERICAINS – NANTES

2022-05-22T08:00:00 2022-05-22T18:00:00

