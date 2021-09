Pont-de-Crau ECOLE PRIMAIRE CYPRIEN PILLIOL - SQUARE DES 4 CHEMINS Bouches-du-Rhône, Pont-de-Crau Vide-grenier ECOLE PRIMAIRE CYPRIEN PILLIOL – SQUARE DES 4 CHEMINS Pont-de-Crau Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Pont-de-Crau

Vide-grenier ECOLE PRIMAIRE CYPRIEN PILLIOL – SQUARE DES 4 CHEMINS, 3 octobre 2021, Pont-de-Crau. Vide-grenier

ECOLE PRIMAIRE CYPRIEN PILLIOL – SQUARE DES 4 CHEMINS, le dimanche 3 octobre à 09:00

Rendez-vous incontournable des chineurs, le traditionnel vide grenier, organisé par le C.I.Q. Pont de Crau, se déroulera le Dimanche 3 octobre 2021, de 9h à 16h, dans la cour de l’école primaire Cyprien Pilliol et sur le square des 4 chemins. Plus de 100 exposants sont attendus cette année.

ENTREE LIBRE

Cour de l’école primaire Cyprien Pilliol et sur le square des 4 chemins ECOLE PRIMAIRE CYPRIEN PILLIOL – SQUARE DES 4 CHEMINS PONT DE CRAU – ARLES 13200 Pont-de-Crau Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-03T09:00:00 2021-10-03T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Pont-de-Crau Autres Lieu ECOLE PRIMAIRE CYPRIEN PILLIOL - SQUARE DES 4 CHEMINS Adresse PONT DE CRAU - ARLES 13200 Ville Pont-de-Crau lieuville ECOLE PRIMAIRE CYPRIEN PILLIOL - SQUARE DES 4 CHEMINS Pont-de-Crau