Vide grenier du Sourire Lamballe-Armor

Lamballe-Armor

Vide grenier du Sourire Lamballe-Armor, 26 juin 2022, Lamballe-Armor. Vide grenier du Sourire Parking du Leclerc 66 Rue Mouexigne Lamballe-Armor

2022-06-26 – 2022-06-26 Parking du Leclerc 66 Rue Mouexigne

Lamballe-Armor 22400 Organisé par l’association Timéa Tout Sourire.

3,50euros le mètre linéaire comme l’an dernier nous fonctionneront par multiple de 3.

Restauration sur place

Table et chaise non fournis

Inscription par mail Parking du Leclerc 66 Rue Mouexigne Lamballe-Armor

dernière mise à jour : 2022-05-17 par

