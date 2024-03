VIDE GRENIER DU SOU DE L’ÉCOLE DE VILLEFORT Villefort, dimanche 21 avril 2024.

Vide grenier organisé par le sou de l’école de Villefort de 8h à 17h, arrivée des exposants à 7h

Vente de gâteaux, tarte et buvette sur place

5€ les 2 m (possibilité d’avoir une table pour 2€)

Inscription et renseignements avant le 15 avril au 06 43 …

Inscription et renseignements avant le 15 avril au 06 43 90 81 67 ou au 07 67 19 90 42

Ouvert à tous

En cas d’intempéries rejoignez nous à la salle des fêtes de Villefort 2 2 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 08:00:00

fin : 2024-04-21 17:00:00

place du bosquet

Villefort 48800 Lozère Occitanie

