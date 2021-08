Vide-grenier du S.A.O. Saint-Andiol, 5 septembre 2021, Saint-Andiol. Vide-grenier du S.A.O. 2021-09-05 07:00:00 07:00:00 – 2021-09-05 17:00:00 17:00:00

Saint-Andiol Bouches-du-Rhône Saint-Andiol Vide-grenier de 7h à 17h dans le parc du Château de Saint-Andiol.

Emplacements sans réservation préalable.

Entrée libre pour les visiteurs.

Tarifs exposants : 10€ pour les Saint-Andiolais / 15€ pour les extérieurs.

dernière mise à jour : 2021-08-25

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Saint-Andiol Autres Lieu Saint-Andiol Adresse Ville Saint-Andiol lieuville 43.83754#4.94466