Vide grenier du Rugby Club Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

Vide grenier du Rugby Club Martigues, 8 mai 2022, Martigues. Vide grenier du Rugby Club Canal de Caronte Avenue Urdy Milou Martigues

2022-05-08 07:00:00 07:00:00 – 2022-05-08 17:00:00 17:00:00 Canal de Caronte Avenue Urdy Milou

Martigues Bouches-du-Rhône Besoin de faire de la place, d’offrir une seconde vie à vos objets, meubles, vêtements…? Venez faire des affaires en exposant, vendant, chinant.



Tournoi de rugby loisir sans contact ouvert à tous.



Restauration et buvette sur place.

Exposants : 12€ la place de 3m Vide grenier proposé par le Rugby Club de Martigues et ouvert à tous. martiguesrc@gmail.com +33 9 87 07 73 67 Besoin de faire de la place, d’offrir une seconde vie à vos objets, meubles, vêtements…? Venez faire des affaires en exposant, vendant, chinant.



Tournoi de rugby loisir sans contact ouvert à tous.



Restauration et buvette sur place.

Exposants : 12€ la place de 3m Canal de Caronte Avenue Urdy Milou Martigues

dernière mise à jour : 2022-05-02 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Martigues Adresse Canal de Caronte Avenue Urdy Milou Ville Martigues lieuville Canal de Caronte Avenue Urdy Milou Martigues Departement Bouches-du-Rhône

Martigues Martigues Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigues/

Vide grenier du Rugby Club Martigues 2022-05-08 was last modified: by Vide grenier du Rugby Club Martigues Martigues 8 mai 2022 Bouches-du-Rhône Martigues

Martigues Bouches-du-Rhône