Vide grenier du RC Saint Julien Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

Vide grenier du RC Saint Julien Martigues, 12 juin 2022, Martigues. Vide grenier du RC Saint Julien Maison de Saint-Julien-les-Martigues Chemin des Boules Martigues

2022-06-12 08:00:00 08:00:00 – 2022-06-12 16:00:00 16:00:00 Maison de Saint-Julien-les-Martigues Chemin des Boules

Martigues Bouches-du-Rhône Exposants : dossier d’inscription en téléchargement ci-après. Un rassemblement populaire au coeur du quartier de Saint-Julien-Les-Martigues.

Les particuliers exposent les objets dont ils n’ont plus l’usage, afin de s’en départir en les vendant aux visiteurs. rc.st.julien.martigues@gmail.com +33 6 22 07 17 30 https://rc-st-julien-martigues.footeo.com/ Exposants : dossier d’inscription en téléchargement ci-après. Maison de Saint-Julien-les-Martigues Chemin des Boules Martigues

dernière mise à jour : 2022-04-22 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Martigues Adresse Maison de Saint-Julien-les-Martigues Chemin des Boules Ville Martigues lieuville Maison de Saint-Julien-les-Martigues Chemin des Boules Martigues Departement Bouches-du-Rhône

Martigues Martigues Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigues/

Vide grenier du RC Saint Julien Martigues 2022-06-12 was last modified: by Vide grenier du RC Saint Julien Martigues Martigues 12 juin 2022 Bouches-du-Rhône Martigues

Martigues Bouches-du-Rhône