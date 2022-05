Vide Grenier du quartier Aéroport Bourges Bourges Catégories d’évènement: Bourges

Cher

Vide Grenier du quartier Aéroport Bourges, 12 juin 2022, Bourges.

2022-06-12 09:00:00 – 2022-06-12 18:00:00

Bourges Cher Bourges Réservé aux particuliers et aux professionnels. Clôture des inscriptions le 5 juin 2022 Organisé par l’association « Loisirs et Culture de Bellevue » dans le parc des résidences de Bellevue

Réservation des stands au : 06 73 91 57 31 de 13h00 à 14h00 et de 18h30 à 20h00 +33 6 73 91 57 31 Réservé aux particuliers et aux professionnels. Clôture des inscriptions le 5 juin 2022 LetCBellevue

Bourges

