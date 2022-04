Vide-Grenier du printemps Lesparre-Médoc Lesparre-Médoc Catégories d’évènement: Gironde

Lesparre-Médoc

Vide-Grenier du printemps Lesparre-Médoc, 14 mai 2022, Lesparre-Médoc. Vide-Grenier du printemps Salle des fêtes de St-Trélody Rue Jean Fourment Lesparre-Médoc

2022-05-14 06:00:00 – 2022-05-15 18:00:00 Salle des fêtes de St-Trélody Rue Jean Fourment

Lesparre-Médoc Gironde EUR 2.5 Grand vide grenier de printemps organisé par le comité de la Foire aux Vin.

Buvette et petite restauration sur place! Grand vide grenier de printemps organisé par le comité de la Foire aux Vin.

Buvette et petite restauration sur place! +33 6 87 31 51 15 Grand vide grenier de printemps organisé par le comité de la Foire aux Vin.

Buvette et petite restauration sur place! Salle des fêtes de St-Trélody Rue Jean Fourment Lesparre-Médoc

dernière mise à jour : 2022-04-21 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Lesparre-Médoc Autres Lieu Lesparre-Médoc Adresse Salle des fêtes de St-Trélody Rue Jean Fourment Ville Lesparre-Médoc lieuville Salle des fêtes de St-Trélody Rue Jean Fourment Lesparre-Médoc Departement Gironde

Lesparre-Médoc Lesparre-Médoc Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lesparre-medoc/

Vide-Grenier du printemps Lesparre-Médoc 2022-05-14 was last modified: by Vide-Grenier du printemps Lesparre-Médoc Lesparre-Médoc 14 mai 2022 Gironde Lesparre-Médoc

Lesparre-Médoc Gironde