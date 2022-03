Vide grenier du printemps Le Vignau Le Vignau Catégories d’évènement: Landes

LE VIGNAU

Vide grenier du printemps Le Vignau, 17 avril 2022, Le Vignau. Vide grenier du printemps Le Vignau

2022-04-17 – 2022-04-17

Le Vignau Landes Le Vignau Venez vider vos placards … ou les remplir au vide grenier organisé par l'ESV Handball. Buvette et restauration sur place. ESV Handball

Le Vignau

