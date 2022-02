Vide grenier du printemps Gaillan-en-Médoc Gaillan-en-Médoc Catégories d’évènement: Gaillan-en-Médoc

Gironde

Vide grenier du printemps Gaillan-en-Médoc, 26 mars 2022, Gaillan-en-Médoc. Vide grenier du printemps Gaillan-en-Médoc

2022-03-26 – 2022-03-27

Gaillan-en-Médoc Gironde Gaillan-en-Médoc 2.5 EUR Grand vide grenier organisé par l’association “Tracto-passion”.

Les organisateurs ont prévu pour votre confort sur place, une petite restauration ainsi qu’une buvette. Grand vide grenier organisé par l’association “Tracto-passion”.

Les organisateurs ont prévu pour votre confort sur place, une petite restauration ainsi qu’une buvette. +33 6 19 22 75 41 Grand vide grenier organisé par l’association “Tracto-passion”.

Les organisateurs ont prévu pour votre confort sur place, une petite restauration ainsi qu’une buvette. tracto passion

Gaillan-en-Médoc

dernière mise à jour : 2022-02-18 par OT Médoc-Vignoble

Détails Catégories d’évènement: Gaillan-en-Médoc, Gironde Autres Lieu Gaillan-en-Médoc Adresse Ville Gaillan-en-Médoc lieuville Gaillan-en-Médoc Departement Gironde

Gaillan-en-Médoc Gaillan-en-Médoc Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gaillan-en-medoc/

Vide grenier du printemps Gaillan-en-Médoc 2022-03-26 was last modified: by Vide grenier du printemps Gaillan-en-Médoc Gaillan-en-Médoc 26 mars 2022 Gaillan-en-Médoc Gironde

Gaillan-en-Médoc Gironde