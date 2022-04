Vide grenier du Pont-de-Bois Vide-grenier de la BAQ Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

**Dimanche 1er mai 2022 de 8h à 15h, la vide-grenier de la Brigade d’Animation du Quartier (BAQ) est de retour sur le parking S5 (angle rue de la Châtellenie et Avenue du Pont-de-Bois).** Les inscriptions sont possibles au local de la BAQ, 32 chemins des Visiteurs jusqu’au 27 avril de 15h à 18h. Le vide-grenier est réservé aux particuliers. Pièce d’identité obligatoire Tarifs : 4€ les 2 mètres. Renseignements : 06 13 17 55 33 Restauration sur place : frites, sandwichs, merguez, buvette. Dimanche 1er mai 2022 de 8h à 15h, la vide-grenier de la BAQ est de retour sur le parking S5 (angle rue de la Châtellenie et Avenue du Pont-de-Bois). Vide-grenier de la BAQ parking S5 59650 villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

