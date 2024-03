Vide grenier du Pass’Loisirs Morcenx-la-Nouvelle, dimanche 5 mai 2024.

Vide grenier du Pass’Loisirs Morcenx-la-Nouvelle Landes

Organisé par les jeunes de Pass’Loisirs de Morcenx-la-Nouvelle pur financer leur séjour d’été.

Informations :

Emplacement 7€/2 m avec table et 2 chaises ou 3€/m sans table ni chaises

Ouverture exposants 7h

Restauration et buvette

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 08:00:00

fin : 2024-05-05 17:00:00

Distillerie 19 av. du 8 mai

Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine clem.inscriptions@gmail.com

