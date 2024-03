Vide-Grenier du Lac de la Forêt de Châtellerault Parking du Lac de la forêt rue Agnès Sorel Châtellerault Châtellerault, dimanche 12 mai 2024.

Vide-Grenier du Lac de la Forêt de Châtellerault Vide grenier, brocante dans le cadre ombragé de l’allée bordée de peupliers qui mène de la Stèle des droits de l’Homme au Lac de la Forêt. Dimanche 12 mai, 06h30 Parking du Lac de la forêt rue Agnès Sorel Châtellerault Exposants sur réservation : 2.00 € le mètre linéaire – gratuit pour les visiteurs. – Réservation et renseignements : 06 81 71 14 18 // 06 71 85 60 43 // 06 42 73 57 57.

Le dimanche 12 mai 2024 à partir de 6H30, l’Avenir Cycliste Châtelleraudais organise un vide-grenier brocante dans la cadre ombragé du Lac de la Forêt de Châtellerault.

L’accès se fait par la rue Agnès Soral et le parking de la Stèle des Droits de l’Homme.

Une buvette avec restauration rapide est mise sur pied. (l’alimentaire est réservé à l’organisation).

2.00€ le mètre linéaire.

Inscription fortement conseillée : 06 81 71 14 18 // 06 71 85 60 43 // 06 42 73 57 57.

Vide-grenier Brocante

Avenir Cycliste Chatelleraudais