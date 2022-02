Vide-Grenier du Lac Aujols Aujols Catégories d’évènement: Aujols

Vide-Grenier du Lac Aujols, 23 avril 2022, Aujols. Vide-Grenier du Lac Aujols

2022-04-23 10:00:00 10:00:00 – 2022-04-23 18:00:00 18:00:00

Aujols Lot Aujols * Vente d’arbustes, rosiers, plants de fleurs et de légumes.

* Plantes méditerranéennes.

* troc de plantes, boutures, graines.

Petite restauration (sous réserve des mesures sanitaires en vigueur)

Emplacement : 3€ le mètre, 10€ les 4 mètres © Lisa Da Ascençao

