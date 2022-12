VIDE-GRENIER DU GRAND CLAVELET Agde Agde Agde Catégories d’évènement: Agde

VIDE-GRENIER DU GRAND CLAVELET Agde, 14 janvier 2023, Agde Agde. VIDE-GRENIER DU GRAND CLAVELET Route de Sète

Domaine du Grand Clavelet Agde Hérault

2023-01-14 08:00:00 08:00:00 – 2023-01-14 17:00:00 17:00:00 Agde

Hérault Agde A l’occasion des travaux d’aménagement du Domaine du Grand Clavelet, L’ADENA organise un vide-grenier convivial! Venez nombreux rencontrer l’équipe et les bénévoles et dénicher quelques pépites. Vide grenier organisé par l’ADENA. +33 4 67 01 60 23 Agde

