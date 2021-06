Fargues-Saint-Hilaire Fargues-Saint-Hilaire 33370, Fargues-Saint-Hilaire Vide grenier du Domaine de la Frayse Fargues-Saint-Hilaire Fargues-Saint-Hilaire Catégories d’évènement: 33370

Fargues-Saint-Hilaire

Vide grenier du Domaine de la Frayse Fargues-Saint-Hilaire, 13 juin 2021-13 juin 2021, Fargues-Saint-Hilaire. Vide grenier du Domaine de la Frayse 2021-06-13 08:30:00 – 2021-06-13 17:00:00

Fargues-Saint-Hilaire 33370 Fargues-Saint-Hilaire Venez chiner et dénicher des trésors au vide grenier du domaine de la Frayse ! Buvette et restauration sur place?

2€ le mètre Venez chiner et dénicher des trésors au vide grenier du domaine de la Frayse ! Buvette et restauration sur place?

2€ le mètre +33 5 56 56 55 40 Venez chiner et dénicher des trésors au vide grenier du domaine de la Frayse ! Buvette et restauration sur place?

2€ le mètre Venez chiner et dénicher des trésors au vide grenier du domaine de la Frayse ! Buvette et restauration sur place?

2€ le mètre VGRENIER

Détails Catégories d’évènement: 33370, Fargues-Saint-Hilaire Étiquettes évènement : Autres Lieu Fargues-Saint-Hilaire Adresse Ville Fargues-Saint-Hilaire lieuville 44.82424#-0.44582