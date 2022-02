Vide grenier du Dojo Plouescatais Plouescat Plouescat Catégories d’évènement: Finistère

Vide grenier du Dojo Plouescatais Plouescat, 15 mai 2022, Plouescat. Vide grenier du Dojo Plouescatais Salle omnisports derrière la poste Rue de Verdun Plouescat

Plouescat Finistère Vide grenier du Dojo Plouescatais. « Tout s’achète, tout se vend! ». Restauration sur place. Organisation dans le respect des règles sanitaires. videgrenierdojo@gmail.com +33 6 85 52 37 74 Vide grenier du Dojo Plouescatais. « Tout s’achète, tout se vend! ». Restauration sur place. Organisation dans le respect des règles sanitaires. Salle omnisports derrière la poste Rue de Verdun Plouescat

