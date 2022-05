Vide grenier du Club de natation Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat Catégories d’évènement: 87400

Place de la Libération 87400 Saint-Léonard-de-Noblat Rdv de 9h à 18h sur la place de la Libération (accueil des exposants à partir de 6h). Les voitures ne sont pas autorisées sur les emplacements (possibilité de se stationner aux alentours). Pour les personnes en situation handicap (carte d’invalidité), leurs véhicules seront autorisés sur leurs emplacements. Aucun professionnel alimentaire n’est autorisé (glacier, Barbapapa..). Pour les exposants, 4 m x 3 m : 12€. Buvette et restauration sur place. Réservation obligatoire. Rens./Résa 06 85 88 48 81 ou noblataquaticlub.videgrenier@gmail.com Le club de natation de st Léonard organise son 6ème vide grenier. Rdv de 9h à 18h sur la place de la Libération (accueil des exposants à partir de 6h). Les voitures ne sont pas autorisées sur les emplacements (possibilité de se stationner aux alentours). Pour les personnes en situation handicap (carte d’invalidité), leurs véhicules seront autorisés sur leurs emplacements. Aucun professionnel alimentaire n’est autorisé (glacier, Barbapapa..). Pour les exposants, 4 m x 3 m : 12€. Buvette et restauration sur place. Réservation obligatoire. Rens./Résa 06 85 88 48 81 ou noblataquaticlub.videgrenier@gmail.com Place de la Libération Saint-Léonard-de-Noblat

