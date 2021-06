Labenne Labenne Labenne, Landes Vide Grenier du Cercle sportif labennais Labenne Labenne Catégories d’évènement: Labenne

Landes

Vide Grenier du Cercle sportif labennais Labenne, 8 août 2021-8 août 2021, Labenne. Vide Grenier du Cercle sportif labennais 2021-08-08 08:00:00 – 2021-08-08 18:00:00

Labenne Landes Labenne Vide Grenier organisé par le Cercle Sportif Labennais. RDV au parking du collège. Restauration sur place & Buvette.

