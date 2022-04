Vide-grenier du 1er Mai à Frontenac Frontenac Frontenac Catégories d’évènement: Frontenac

Frontenac Gironde Frontenac EUR 2 Venez chiner au vide grenier du 1er mai au cœur de l’Entre- deux- Mers dans le charmant village de Frontenac proche de la voie verte Roger Lapébie!!

Le placement se fera à partir de 7h00.

