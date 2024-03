Vide grenier du 1 avril village, Toulouges Toulouges, lundi 1 avril 2024.

Vide grenier du 1 avril Pour sa 25e édition, notre traditionnel Vide-greniers s’installera dans les zones d’activité et artisanale de Toulouges. Lundi 1 avril, 07h30 village, Toulouges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-01T07:30:00+02:00 – 2024-04-01T16:00:00+02:00

Fin : 2024-04-01T07:30:00+02:00 – 2024-04-01T16:00:00+02:00

Pour sa 25e édition, notre traditionnel Vide-greniers s’installera dans les zones d’activité et artisanale de Toulouges sur toute sa longueur et quelques rues adjacentes. L’association Collections Traditions Passions prendra ses responsabilités afin d’assurer la sécurité, la prise en charge des exposants et le bien-être des badauds et chineurs.

RÉSERVATIONS

Les premières permanences permettront aux Toulougiens de réserver leur emplacement nécessaire du vendredi 15 mars au vendredi 22 mars à la Maison du Patrimoine, derrière l’église. Passées ces dates, la réservation se fera pour tout le monde, que l’on soit de Toulouges ou des extérieurs du samedi 23 mars au samedi 30 mars.

Nous contacter :

06 88 89 02 06

06 85 85 69 28

village, Toulouges 1 avenue lavoisier 66350 Toulouges 66350 Pyrénées-Orientales Occitanie

