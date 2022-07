Vide grenier Donzy-le-Pertuis, 7 août 2022, Donzy-le-Pertuis.

Vide grenier

Dans les ruelles du village Le Bourg Donzy-le-Pertuis Saône-et-Loire Le Bourg Dans les ruelles du village

2022-08-07 – 2022-08-07

Le Bourg Dans les ruelles du village

Donzy-le-Pertuis

Saône-et-Loire

Donzy-le-Pertuis

EUR Vide grenier annuel dans les ruelles du village.

Ambiance conviviale et détendue, autour d’exposants qui sillonnent le village. Lavoir et cadole à voir également.

Parking et entrée gratuite.

Buvette et restauration

lesamisdonzyrons@gmail.com

Vide grenier annuel dans les ruelles du village.

Ambiance conviviale et détendue, autour d’exposants qui sillonnent le village. Lavoir et cadole à voir également.

Parking et entrée gratuite.

Buvette et restauration

Le Bourg Dans les ruelles du village Donzy-le-Pertuis

dernière mise à jour : 2022-07-26 par