Le Mans Le Mans Le Mans, Sarthe VIDE-GRENIER – DOMITYS Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

VIDE-GRENIER – DOMITYS Le Mans, 4 septembre 2021, Le Mans. VIDE-GRENIER – DOMITYS 2021-09-04 08:00:00 – 2021-09-04 17:00:00 Résidence Domitys 37, avenue Frédéric Auguste Bartholdi

Le Mans Sarthe La résidence Domitys est heureuse de vous accueillir pour son deuxième vide grenier. Vous pouvez réseerver un emplacement de 4m maximum pour 2€/mètre. Le paiement s’effectuera le jour même. Buvette et petite restauration sur place. Un pass sanitaire sera demandé à chaque exposant. DOMITYS organise son vide-grenier. lemans.anim@domitys.fr +33 2 43 14 57 57 http://www.domitys.fr/ La résidence Domitys est heureuse de vous accueillir pour son deuxième vide grenier. Vous pouvez réseerver un emplacement de 4m maximum pour 2€/mètre. Le paiement s’effectuera le jour même. Buvette et petite restauration sur place. Un pass sanitaire sera demandé à chaque exposant. dernière mise à jour : 2021-08-16 par

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Le Mans Adresse Résidence Domitys 37, avenue Frédéric Auguste Bartholdi Ville Le Mans lieuville 48.01993#0.15744