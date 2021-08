Mons Place du Languedoc Haute-Garonne, Mons Vide Grenier – Dimanche 5 septembre Place du Languedoc Mons Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Place du Languedoc, le dimanche 5 septembre à 09:00

Vide Grenier sur l’espace enherbé sous la Place du Languedoc toute la journée. Restauration sur place Organisé par le Foyer Rural Place du Languedoc Place du Languedoc, 31280 Mons Mons Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-05T09:00:00 2021-09-05T18:00:00

