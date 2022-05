VIDE-GRENIER Dieue-sur-Meuse, 15 mai 2022, Dieue-sur-Meuse. VIDE-GRENIER Dieue-sur-Meuse

2022-05-15 – 2022-05-15

Dieue-sur-Meuse Meuse L’ASDS (Association Sportive Dieue Sommedieue) organise un vide-grenier dimanche 15 mai 2022, de 8H à 18H, place de la Mairie à Dieue-sur-Meuse. Buvette et restauration sur place. INSCRIPTIONS :

5€ l’emplacement (4m).

Les habitants de la commune de Dieue-sur-Meuse participant au vide-grenier ont droit à un emplacement gratuit (4 ml).

Réservations de 14H à 17H en mairie ou au 03 29 87 57 57. Installation dès 5h00.

Paiement le jour-même auprès de l’ASDS. +33 3 29 87 57 57 Dieue-sur-Meuse

dernière mise à jour : 2022-04-14 par

Détails Catégories d’évènement: Dieue-sur-Meuse, Meuse Autres Lieu Dieue-sur-Meuse Adresse Ville Dieue-sur-Meuse lieuville Dieue-sur-Meuse Departement Meuse

Dieue-sur-Meuse Dieue-sur-Meuse Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dieue-sur-meuse/

VIDE-GRENIER Dieue-sur-Meuse 2022-05-15 was last modified: by VIDE-GRENIER Dieue-sur-Meuse Dieue-sur-Meuse 15 mai 2022 Dieue-sur-Meuse Meuse

Dieue-sur-Meuse Meuse