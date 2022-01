Vide grenier des Troubadours de la Tour Lesparre-Médoc Lesparre-Médoc Catégories d’évènement: Gironde

Lesparre-Médoc

Vide grenier des Troubadours de la Tour Lesparre-Médoc, 9 avril 2022, Lesparre-Médoc. Vide grenier des Troubadours de la Tour Tour de l’Honneur Rue Pierre Curie Lesparre-Médoc

2022-04-09 – 2022-04-10 Tour de l’Honneur Rue Pierre Curie

Lesparre-Médoc Gironde EUR 0 Vide grenier organisé par les « Troubadours de la Tour ».

Venez chiner dans le cadre fabuleux du jardin du donjon médiéval, la « Tour de l’Honneur ». Vide grenier organisé par les « Troubadours de la Tour ».

Venez chiner dans le cadre fabuleux du jardin du donjon médiéval, la « Tour de l’Honneur ». Vide grenier organisé par les « Troubadours de la Tour ».

Venez chiner dans le cadre fabuleux du jardin du donjon médiéval, la « Tour de l’Honneur ». pixabay

Tour de l’Honneur Rue Pierre Curie Lesparre-Médoc

dernière mise à jour : 2022-01-17 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Lesparre-Médoc Autres Lieu Lesparre-Médoc Adresse Tour de l'Honneur Rue Pierre Curie Ville Lesparre-Médoc lieuville Tour de l'Honneur Rue Pierre Curie Lesparre-Médoc