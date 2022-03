Vide grenier des Troubadours de la Tour – Lesparre-Médoc Lesparre-Médoc Catégories d’évènement: Gironde

Lesparre-Médoc

Vide grenier des Troubadours de la Tour – Lesparre-Médoc, 11 juin 2022, Lesparre-Médoc. Vide grenier des Troubadours de la Tour – Tour de l’Honneur Rue Pierre Curie Lesparre-Médoc

2022-06-11 08:30:00 – 2022-06-12 18:30:00 Tour de l’Honneur Rue Pierre Curie

Lesparre-Médoc Gironde EUR 0 Vide grenier organisé par les “Troubadours de la Tour”.

Venez chiner dans le cadre fabuleux du jardin du donjon médiéval, la “Tour de l’Honneur”. Vide grenier organisé par les “Troubadours de la Tour”.

Venez chiner dans le cadre fabuleux du jardin du donjon médiéval, la “Tour de l’Honneur”. Vide grenier organisé par les “Troubadours de la Tour”.

Venez chiner dans le cadre fabuleux du jardin du donjon médiéval, la “Tour de l’Honneur”. troubadours de la tour

Tour de l’Honneur Rue Pierre Curie Lesparre-Médoc

dernière mise à jour : 2022-03-28 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Lesparre-Médoc Autres Lieu Lesparre-Médoc Adresse Tour de l'Honneur Rue Pierre Curie Ville Lesparre-Médoc lieuville Tour de l'Honneur Rue Pierre Curie Lesparre-Médoc Departement Gironde

Lesparre-Médoc Lesparre-Médoc Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lesparre-medoc/

Vide grenier des Troubadours de la Tour – Lesparre-Médoc 2022-06-11 was last modified: by Vide grenier des Troubadours de la Tour – Lesparre-Médoc Lesparre-Médoc 11 juin 2022 Gironde Lesparre-Médoc

Lesparre-Médoc Gironde