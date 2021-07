Saint-Paul-Trois-Châteaux Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme, Saint-Paul-Trois-Châteaux Vide grenier des Petits Filous Saint-Paul-Trois-Châteaux Saint-Paul-Trois-Châteaux Catégories d’évènement: Drôme

Vide grenier des Petits Filous 2021-07-11 08:00:00 08:00:00 – 2021-07-11 18:00:00 18:00:00 Frères Maristes Avenue L. Girard

Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme Vide Grenier Les Petits Filous dans le parc des Frères Maristes.

Parc accueillant et ombragé. Buvette, restauration, animation musicale et pêche aux canards. k.cremone@laposte.net +33 6 62 96 90 50 dernière mise à jour : 2021-06-21 par

