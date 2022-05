VIDE GRENIER DES MONTÉES Parc des montées – stade Marcel Garcin Orléans Catégories d’évènement: Loiret

L’association des joueurs du RCO vous propose de venir participer au célèbre Vide-Grenier du stade des montées qui fait son retour après 2 années impactées par le COVID. Chaque année ce vide grenier fait le plein de visiteurs et d’exposants. Restauration sur place. Nous vous attendons une nouvelle fois, nombreux. Toutes les infos sont dans l’affiche !

Réservation avec inscriptions à l’avance. Tarifs : 5M = 15€ / 7M = 20€ / 10M = 25€ / +10M = nous contacter

Célèbre VIDE GRENIER du stade des montées. Venez nombreux dans ce cadre atypique. Parc des montées – stade Marcel Garcin 77 rue des montées Orléans Loiret

