Plougasnou

Vide-grenier des Jardins de Fieg Plougasnou, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Plougasnou. Vide-grenier des Jardins de Fieg 2021-07-25 08:00:00 – 2021-07-25 18:00:00 Place du Général Leclerc Place de l’Eglise

Plougasnou Finistère Vide grenier pour professionnels et particuliers, organisé par « Les Jardins de Fieg » (association des jardins familiaux partagés de Plougasnou) le dimanche 25 juillet place de l’église Saint-Pierre à Plougasnou de 8h à 18h. – Entrée gratuite

– Exposants : 9€ les 3 mètres avec 1 café offert (réservation au 07 86 13 95 89 ou lesjardinsdefieg@gmail.com)

– Petite restauration et buvette sur place dernière mise à jour : 2021-06-24 par

Lieu Plougasnou Adresse Place du Général Leclerc Place de l'Eglise Ville Plougasnou