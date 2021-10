Villeneuve-d'Ascq Maison des Genêts Nord, Villeneuve-d'Ascq Vide-grenier des Genêts Maison des Genêts Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Vide-grenier des Genêts Maison des Genêts, 6 novembre 2021, Villeneuve-d'Ascq. Vide-grenier des Genêts

Maison des Genêts, le samedi 6 novembre à 08:00

**Samedi 6 novembre 2021, L’association Genêts en Fête, en partenariat avec la Maison des Genêts, y organise un Vide Grenier de 8h à 17h.** * Ouverture des portes à 8h. * Emplacement 5€. * Infos : 06 67 23 04 25 Samedi 6 novembre 2021, L’association Genêts en Fête, en partenariat avec la Maison des Genêts, y organise un Vide Grenier de 8h à 17h. Maison des Genêts 2 Rue des Genêts 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-06T08:00:00 2021-11-06T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Maison des Genêts Adresse 2 Rue des Genêts 59650 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville Maison des Genêts Villeneuve-d'Ascq