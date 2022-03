Vide Grenier des Coteaux Vigoulet-Auzil Vigoulet-Auzil Catégories d’évènement: Midi-Pyrénées

Le club des Coteaux est heureux de vous annoncer l’organisation de son vide grenier le 3 avril 2022 ! Cela se passera sur l’allée de la place André Marty à Vigoulet-Auzil. Restauration et buvette disponible sur place. N’hésitez pas à nous contacter pour les réservations des emplacements ou pour tout renseignement. Vous pouvez dès à présent réserver au 06 15 20 63 70 ou par email [info@coc-football.fr](mailto:info@coc-football.fr). Parlez en autour de vous !! Vide Grenier à Vigoulet-Auzil dimanche 3 avril Vigoulet-Auzil Place Andre Marty, 31320 Vigoulet-Auzil Midi-Pyrénées

