Vide-grenier des commerçants Lesparre-Médoc Lesparre-Médoc Catégories d’évènement: Gironde

Lesparre-Médoc

Vide-grenier des commerçants Lesparre-Médoc, 9 juillet 2022, Lesparre-Médoc. Vide-grenier des commerçants Lesparre-Médoc

2022-07-09 07:00:00 – 2022-07-09 19:00:00

Lesparre-Médoc Gironde EUR 0 Les commerçants de Lesparre vous convient à leur vide-grenier, qui se tiendra rue Jean-Jacques Rousseau.

Possibilité de se restaurer sur place avec la boulangerie-pâtisserie La Marquisette. Les commerçants de Lesparre vous convient à leur vide-grenier, qui se tiendra rue Jean-Jacques Rousseau.

Possibilité de se restaurer sur place avec la boulangerie-pâtisserie La Marquisette. +33 6 64 68 14 63 Les commerçants de Lesparre vous convient à leur vide-grenier, qui se tiendra rue Jean-Jacques Rousseau.

Possibilité de se restaurer sur place avec la boulangerie-pâtisserie La Marquisette. Lesparre-Médoc

dernière mise à jour : 2022-04-22 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Lesparre-Médoc Autres Lieu Lesparre-Médoc Adresse Ville Lesparre-Médoc lieuville Lesparre-Médoc Departement Gironde

Lesparre-Médoc Lesparre-Médoc Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lesparre-medoc/

Vide-grenier des commerçants Lesparre-Médoc 2022-07-09 was last modified: by Vide-grenier des commerçants Lesparre-Médoc Lesparre-Médoc 9 juillet 2022 Gironde Lesparre-Médoc

Lesparre-Médoc Gironde