Vide Grenier des Chasseurs Lannemezan, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Lannemezan. Vide Grenier des Chasseurs 2021-07-04 – 2021-07-04 à la Halle du Nébouzan LANNEMEZAN

Lannemezan Hautes-Pyrénées Vide Grenier des Chasseurs

Installation à partir de 7H.

Inscription uniquement par téléphone.

3 euros le mètre linéaire à l’intérieur ou à l’extérieur (pas de table à disposition). Restauration rapide sur place. Renseignement et réservation : 06 29 22 66 75 / 06 73 08 25 21 dernière mise à jour : 2021-06-21 par

