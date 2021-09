Vide Grenier des Buttes à Morel dimanche 19 sept. rue Mainguet, 19 septembre 2021, Montreuil.

Le vide-grenier de l’association [Les Buttes à Morel](https://www.facebook.com/ButtesAMorel/) dans le quartier Croix de Chavaux / Les Guilands aura lieu dimanche 19 sept. de 8h à 19h dans la rue de la Fosse Pinson, la rue Mainguet et la rue des Roulettes. 2 concerts jalonneront également cet évènement en milieu et fin de journée, et l’association [Amelior](http://amelior.canalblog.com/) accompagnera participant.e.s et exposant.e.s pour le tri et le ré-emploi des invendus. Il sera rappelé à toutes et tous d’appliquer les gestes barrière afin de lutter contre l’épidémie de Covid-19, mais pas de pass sanitaire imposé pour participer. En particulier la buvette/restauration fonctionnera exclusivement en vente à emporter pour limiter les risques de propagation du virus . Les exposant.e.s sont invités à venir s’inscrire samedi 11 et dimanche 12 sept. au Bar du Marché entre 10h et 13h. Plus de renseignements en contactant l’association : [[buttes.morel@gmail.com](mailto:buttes.morel@gmail.com)](mailto:buttes.morel@gmail.com)

gratuit pour les particpant.e.s ; 7€ le mL pour les exposant.e.s (5€ pour les adhérents) / 10€ l’adhésion

8h-19h dans la rue de la Fosse Pinson, la rue Mainguet et la rue des Roulettes

2021-09-19T08:00:00 2021-09-19T19:00:00