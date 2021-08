Vide-grenier des Berlouffes Rue Carnot, 12 septembre 2021, Wattrelos.

Rendez-vous le dimanche 12 septembre 2021 à Wattrelos sur la rue Carnot et ses rues adjacentes pour découvrir le plus grand vide grenier de France ! L’Office de Tourisme aura un stand sur la place de la mairie et face à ses locaux pour vous fournir le plan des Berlouffes et vous informer sur son territoire : la ville et la MEL. Pour vous inscrire : Du mercredi 25 août au dimanche 12 septembre dans la limite des disponibilités, RDV sur internet ([https://reservation.brocabrac.fr/m/6969](https://reservation.brocabrac.fr/m/6969)) et en mairie (9 h-12 h / 14 h-17 h). Tarif : 5 euros l’emplacement. Lors de l’inscription, se munir d’un justificatif de domicile, d’une pièce d’identité, de la carte grise du véhicule.

Entrée libre

Venez visiter le plus grand vide grenier de France avec ses 17km de stands

Rue Carnot 59100 wattrelos Rue Carnot Wattrelos Centre-Ville Nord



